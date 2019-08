Tako se svojega prvega šolskega dne spominja Marko Potrč #foto

Prvi šolski dan je po navadi posebno doživetje, zato se ga večina ljudi zelo živo spominja. Marko Potrč nam je povedal, da se je tudi sam tega dne izredno veselil, čeprav bi ga po spletu okoliščin kaj kmalu zamudil.

"Zatekle so mi bezgavke na vratu in nismo vedeli, ali bom lahko šel v šolo naslednji dan. Zjutraj je bilo bolje in bil sem zelo vesel. Spomnim se še pisane torbe in tudi tega, da tako veliko navdušenje za šolo ni ravno trajalo do konca osnovne šole," je povedal v smehu.

Tudi sicer je bil Marko v šoli tipičen fant. Najbolj je užival med urami športne vzgoje in seveda med odmori, ko so s sošolci tudi kakšno ušpičili.

"Nekoč sva s sošolcem na skrivaj vzela zalet s sanmi na hribu ob šoli ter skočila na šolsko nogometno igrišče. Je bilo kar nekaj metrov padca. Jaz sem sedel spredaj, sošolec Sašo za mano. Ob pristanku mi je s svojo brado presekal glavo. Oba sva morala na šivanje," je razkril Marko in dodal, da so jima poleg brazgotin ostali tudi super spomini na to dogodivščino. Marko Potrč z družino Foto: Instagram Vsestranski televizijski voditelj je sicer tudi oče dveh otrok in v naslednjem tednu bo v prvi razred pospremil še svojo mlajšo hčer. "Šola mi je, kot vsem, dala veliko osnov za življenje, zato si za otroka želim, da poleg znanja dobita tudi pravilne lekcije o medsebojnih odnosih v življenju. Tako s sošolci kot tudi z učitelji. Da bosta znala ustrezno ravnati z avtoriteto ter ob tem vseeno razmišljati s svojo glavo," je zaključil priljubljeni voditelj, ki se bo prvemu šolskemu dnevu in šoli posvetil tudi v svoji oddaji Galileo, ki bo na sporedu v nedeljo ob 19. uri na Planetu.

O čem govori poljudnoznanstvena oddaja Galileo?

Galileo je oddaja, ki razčleni na videz vsakdanje reči, jih razloži in opremi z znanstvenimi podatki ter raziskuje kraje, kjer so se zgodili zgodovinsko pomembni dogodki, razbija mite, eksperimentira, dela teste z eksplozijami, dokazuje, kako stvari delujejo. Dotakne se tudi neverjetnih nesreč in preživelih, raziskuje zanimive izume ter spremlja ljudi z nenavadnimi sposobnostmi in poroča o ekstremnih dosežkih.

Poljudnoznanstvena oddaja Galileo z voditeljem Markom Potrčem se z novo sezono na Planet vrača že to nedeljo, 1. septembra, ob 19. uri.

