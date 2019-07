Marko Potrč: Mogoče sem star, ampak to so stvari, v katerih uživam #foto

Moj kompanjon! Mogoče sem že star, al pa je to pač tako, ko si oče, ampak dejansko uživam v na videz tako vsakdanjih stvareh kot je odhod v trgovino. Ker je to najin čas. Ker mu takrat lahko predajam majhne, a zame pomembne stvari v življenju. Recimo, da lahko gremo brez majice v trgovino šele po 18-ti uri (zaradi sonca, seveda), da s seboj, če je le možno, vzmamemo trajnostno vrečko, ker tako skrbimo za naše okolje in predvsem, da je potrebno cenit vsak trenutek, ki ga imamo skupaj. Tisti, ki me poznajo, vedo, da sem vse prej kot pesimist. Ampak res na vsak tak trenutek gledam kot na nekaj, kar ima omejen rok. Tako pač je, to je realnost. Zato, ker se tega zavedam, take trenutke verjetno cenim še bolj. In dopust je čas, ko lahko to, kako cenit družino ter naš skupni čas, predam na mojega naslednika. Family Potrč vam pošilja dopustniške pozdrave! Pa imejte čim več časa za vaše bližnje to poletje. #familytime #fatherandson ##manjjevrec #reuse #EmbalažanaHOFERmisiji

