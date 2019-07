Angleški igralec obžaloval, da takrat ni ustrelil Hitlerja #foto

Lennard Pearce, ki je v seriji Samo bedaki in konji igral dedka, naj bi v tridesetih letih prejšnjega stoletja srečal Adolfa Hitlerja in mu celo segel v roko. Leta kasneje je soigralcem razlagal, da obžaluje, da ga takrat ni ustrelil: "Če bi vedel, kako se bo odvila zgodovina, bi njegovemu varnostniku vzel pištolo in naredil vse, da bi ga ubil."

Njegov soigralec v seriji Nicholas Lyndhurst je razkril, kako je pravzaprav do srečanja med Pearceom in Hitlerjem: "Bil je mlad gledališki igralec na turneji po Evropi in igrali so v nekem nemškem mestu. Predstavo so si ogledali tudi visoki predstavniki nacistične stranke in igralcem na koncu osebno čestitali. Lennard je tako spoznal tudi Adolfa Hitlerja."

Nicholas Lyndhurst (Rodney Trotter), David Jason (Del Boy) in Lennard Pearce (dedek) v seriji Samo bedaki in konji:

Pearce je v seriji nastopal od prve epizode leta 1981 do smrti leta 1984. Samo bedaki in konji so še vedno ena najbolj priljubljenih britanskih humorističnih serij. Božična epizoda iz leta 1996 je bila najbolj gledana britanska televizijska oddaja vseh časov, ogledalo si jo je več kot 24 milijonov gledalcev.

Kultno serijo Samo bedaki in konji (Only Fools And Horses) lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 21.45.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.