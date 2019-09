Indira pozabila ime svojega prijatelja #video

"To pa trema dela," je Slavku Bobovniku odvrnila tekmovalka prve sezone šova The Biggest Loser Slovenija, ko jo je ta vprašal, kdo ji bo pri enem od vprašanj pomagal prek telefona. Ker se Indira ni in ni mogla spomniti imena, se je voditelj odločil, da bo prijatelja kar poklical in ga prosil, naj se predstavi. Kako je prišlo do zabavnega zapleta, si lahko pogledate v spodnjem videu.

Nocojšnja oddaja Milijonar bo dobrodelna. Indira Ekić se je odločila, da bo tokrat prislužen denar darovala Ustanovi Mali vitez.

Kako se je Indira odrezala v v kvizu in ali ji je prijatelj pomagal do pravilnega odgovora, lahko preverite že v nocojšnji oddaji Milijonar ob 21. uri na Planetu.

Kako se bodo odrezali spletni vplivneži v igri Milijonar, preverite NOCOJ ob 21. uri na Planetu.

Spremljajte oddajo tudi na Facebooku.