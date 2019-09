V Milijonarju se bo preizkusila tudi Indira Ekić #foto

Po igralcih in pevcih bodo v tokratni posebni oddaji Milijonar nastopile slovenske internetne zvezde. Oddaja bo imela dobrodelno noto, zato je vsak od sodelujočih izbral dobrodelno organizacijo, za katero se bo boril in ji poskusil prislužiti čim več denarja.

V ponedeljkovi oddaji, ki bo na sporedu ob 21. uri, se bodo za mesto na vročem stolu pomerili Danica Lovenjak, Boštjan Klun, Dino Hajderović - Dinotti, Kaja Kočevar- Kaya Solo, Mina Pal in Indira Ekić.

Indira Ekić, ki se ji je uspelo prebiti na vroči stol, se je odločila, da bo tokrat tekmovala za Ustanovo Mali vitez. "Z njimi sem že sodelovala in jih imela priložnost spoznati. Od takrat nanje gledam z drugačnimi očmi. Gre za otroke, ki so preboleli raka, in mislim, da jim vsaka pomoč pride prav," je svojo odločitev pojasnila priljubljena Štajerka, ki je postala prepoznavna po nastopu v prvi sezoni šova The Biggest Loser Slovenija.

