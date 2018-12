Kdo je bil genij, ki je navdihnil film Igra imitacije? #video

Genij od mladih nog

Turing je že v mladih letih velikokrat osupnil svoje učitelje. Njegove veščine so bile tako neverjetne, da je uspešno reševal kompleksne enačbe in probleme, čeprav se tega ni nikoli učil.

Turing velja za očeta računalnika

Leta 1936 je predstavil prvi primer sodobnega računalnika. Turingov stroj je lahko izračunal vse, kar bi bilo mogoče izračunati. To je bila takrat inovativna ideja, ki je sčasoma pripeljala do sodobnih računalnikov.

Alana Turinga je v biografskem filmu Igra imitacije odlično upodobil Benedict Cumberbatch.

Turing je razvozlal kodo Enigme v drugi svetovni vojni

4. septembra 1939 se je začel ukvarjati s kodiranjem v parku Bletchley. Ta del njegovega življenja je prikazan tudi v filmu Igra imitacije. Naprava, ki jo je zgradil Turing, je lahko dešifrirala sporočila nemške vojske, zaradi česar naj bi bila druga svetovna vojna krajša kar za od dve do štiri leta.

Skoraj se je uvrstil na olimpijske igre

Turing se je s tekom začel ukvarjati kot šolar in ta šport ga je spremljal vse življenje. Redno je tekel v šolo in nazaj, kasneje pa se je na ta način večkrat odpravil tudi na kakšnega od službenih sestankov. Preizkusil se je celo na kvalifikacijskem maratonu za olimpijske igre leta 1948 in dosegel peto mesto z rezultatom dve uri in 46 minut. S tem je bil le 11 minut počasnejši kot zmagovalec olimpijskega maratona leta 1948. Poškodba noge ga je ustavila pri uresničevanju atletskih ambicij.

Alan Turing Foto: Prinscreen YouTube

Zaradi homoseksualnosti so ga kastrirali

Alan Turing je bil gej, homoseksualna dejanja pa so bila v tistem času v Združenem kraljestvu nezakonita. Potem ko je priznal, da je v razmerju z Arnoldom Murrayjem, ga je britanska vlada obtožila nespodobnosti. Na izbiro je imel zapor ali kemično kastracijo. Da bi lahko nadaljeval svoje delo, se je odločil za kastracijo. Zaradi hormonov, ki jih je moral jemati, je postal impotenten, močno pa so se mu povečale tudi prsi. Šele leta 2009 se mu je v imenu vlade za povzročeno krivico posmrtno opravičil takratni britanski premier Gordon Brown.

Njegova smrt ostaja zavita v tančico skrivnosti

Turing je umrl star 41 let. Umrl je zaradi zastrupitve s cianidom. Storil naj bi samomor, saj se je njegovo življenje obrnilo na glavo, potem ko je bil aretiran zaradi homoseksualnosti, posledično pa je izgubil tudi službo. Niso pa vsi verjeli, da si je sodil sam. Po eni teoriji naj bi šlo za nesrečo, medtem ko je delal znanstveni eksperiment, po drugi pa naj bi ga zastrupile ameriške varnostne službe, ker naj bi z nekaterimi informacijami ogrožal varnost Združenih držav.

