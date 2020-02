Igralka se je osramotila pred Beyonce #video

Kate McKinnon je znana po sodelovanju v oddaji Saturday Night Live, zaigrala pa je tudi v številnih filmih, nazadnje v hvaljeni drami One so bombe (Bombshell) s Charlize Theron in Margot Robbie. A čeprav je v svoji karieri spoznala že veliko znanih ljudi, se ne more nič primerjati s "kraljevim parom Amerike" Beyonce in Jay-Z-jem. Ko so ju na podelitvi zlatih globusov posedli za isto mizo, je bila Kate zato povsem iz sebe.

"Ko sva s sestro izvedeli, da bova sedeli za isto mizo, naju je zgrabila panika in začeli sva sestavljati seznam tem, ki bi jih lahko načeli," je povedala komičarka in naštevala teme, ki si jih je domislila. A nič ni pomagalo, saj ji je bilo v družbi Beyonce tako nerodno, da je večino časa gledala v svoje naročje. "Spodletelo mi je," je dejala.

