Izgubil je kar 20 tisoč evrov #video

Prva sezona kviza Piramida sreče se je končala. Videli smo marsikatero zamujeno priložnost, a tudi lepe trenutke, ko se sreča in znanje lepo uskladita in tekmovalce nagradita z denarjem. Voditelj Jonas Žnidaršič je bil priča vsemu, od kletvic na odru do objemov po snemanju. Ekipa odhaja na zaslužen počitek vse do jeseni, do takrat pa si poglejte, kaj se je Jonasu najbolj vtisnilo v spomin v prvi sezoni.

"Piramida sreče je res večinoma odvisna od sreče, in v tem primeru je tekmovalec res ni imel. Zaradi napačne odločitve je izgubil kar 20 tisoč evrov," se spominja Jonas.

"Ko smo mu to povedali, ga je zvilo in vrglo po tleh, sam pa sem videl, kako je videti, ko te življenje v 'želodec sune'," je dodal voditelj. Piramida sreče se vrača jeseni z novo sezono. Ne zamudite!

Vsi ljubitelji kvizov pa vabljen k ogledu Milijonarja od ponedeljka do srede ob 19.45 na Planetu. Bodite z nami!

