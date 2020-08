Igralka ne obžaluje, da se je v filmu slekla do golega #foto

Komedija Ameriška pita je leta 1999 prišel na velika platna in kmalu postal svetovna uspešnica. Za enega najbolj vročih prizorov v filmu pa je poskrbela igralka Shannon Elizabeth, ki je pokazala kar nekaj gole kože. Dvajset let kasneje 46-letna igralka pravi, da ničesar ne obžaluje, saj je prepričana, da ji je ravno ta vloga pomagala ustvariti uspešno kariero.

V enem od dokumentarcev, ki je raziskoval zgodovino golote v filmih, je Elizabeth spregovorila o tem, kako zdaj gleda na vse skupaj. "Če ne bi snemala Ameriške pite in ne bi odigrala vloge Nadie, ki je bila v filmu tudi gola, verjetno danes ne bi imela kariere kot jo imam. Takrat sem se zelo trudila, da bi mi uspelo v tem poklicu, zato sem hodila na vse možne avdicije. Ko mi je uspelo dobiti to vlogo, sem bila res navdušena."

Shanon tudi danes navdušuje s svojim videzom:

"Snemanje prizora je bilo nenavadno"

Ko si Shannon vprašali, kako je potekalo snemanje tega prizora, pa je priznala, da bilo malce nenavadno. Toda z režiserjema Paulom in Chrisom Weitz so poskušali ustvariti kar se da prijetno vzdušje.

"Bilo je zaprto snemalno prizorišče. Iz sobe, ki so jo postavili sredi skladišča, so takrat odšli vsi, ki niso bili nujni za snemanje tega prizora. To je glavna stvar, ki se je spominjam. Jaz, snemalec zvoka in režiserija. Zbijali smo šale in tako poskušali čimbolj sprostiti ozračje. Imela sem namreč občutek, da če jaz ne bom živčna, morda tudi ostali ne bodo. Trudila sem se, da iz tega ne bi delala prevelike drame."

Shannon je po Ameriški piti igralska kariera zacvetela in je nastopila v številnih filmih in serijah, prijela pa se jo je tudi oznaka "seks simbola", čeprav se jo je sama kar nekoliko otepala. "Počaščena sem bila, vendar del mene ni verjel, da sem "seks simbol". Zdelo se mi je kot, da to nisem jaz."

Zdaj je zaprisežena borka za pravice živali

Igralka danes ni več osredotočena samo na igralski poklic, ampak večino svojega časa posveča dobrodelnosti. Skupaj s svojim fantom Simonom Borchertom vodi fundacijo Shannon Elizabeth, ki se bori za pravice živali, ohranjanje ogroženih živalskih vrst in naravnega okolja.

