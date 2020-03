Igralec kljub poškodbi nadaljeval snemanje filma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali plesno-romantični spektakel Odpleši svoje sanje: združene moči (Step Up All In). Čeprav gre za plesni film, je glavni igralec priznal, da prej s plesom ni imel nobenih izkušenj, nekaj težav pa mu je povzročala tudi poškodba.