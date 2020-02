Igralec priznal: Kot starš se res nisem izkazal #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Filmski zvezdnik je v oddaji z voditeljico najprej delil navdušenje nad tem, da bo v naslednjem filmu o Batmanu nastopil v vlogi Pingvina, zaradi česar je bila Ellen prepričana, da so njegovi otroci verjetno navdušeni, ker ga bodo lahko gledali v novem filmu o priljubljenem junaku. Igralec ji je nekoliko razočarano povedal, da so ga v resnici naveličani gledati v vlogah zlobnežev.

Čeprav Colin otrokom še ni pokazal nekaterih svojih filmov, ker naj bi bili preveč nasilni in grozljivi, pa je priznal, da si je s svojim najmlajšim sinom ogledal grozljivko Tisto (It). "Kaj je narobe s tabo?" ga je napol v šali vprašala voditeljica, igralec pa ji je odgovoril, da se strinja, da je s tem kot starš naredil res veliko napako.

"Gledala sva ga sicer doma, a po polovici filma sem začutil, da iz njegovega osemletnega telesa veje močno nelagodje. Drugi del sva nato pogledala drugi dan in potem je bil v redu. Gledati ta film tik pred spanjem verjetno res ni dobra ideja. To je bila velika napaka," je razložil igralec in se posul s pepelom.

