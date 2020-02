Petdeset odtenkov sive po turško

Televizijski psihološki triler, posnet po romanih turške pisateljice Azre Kohen, govori o Canu Manayu, ki je eden od najbolj znanih psihiatrov v državi, med drugim predava psihologijo na fakulteti in ima svojo resničnostno terapevtsko oddajo. Ko po naključju spozna mlado in nadarjeno balerino Duru, ga njena lepota povsem prevzame, vendar je plesalka že oddana, saj živi z glasbenikom Denizom. Medtem ko si Can prizadeva osvojiti Durujino srce, poskuša mlada novinarka Özge Egeli razkriti njegovo umazano preteklost ...

Serenay Serikaya je za vlogo plesalke Duru požela veliko pohval

Drzna serija je dvignila veliko prahu

V glavnih vlogah igrajo Serenay Serikaya (Duru), Ozan Güven (Can) in Mehmet Günsür (Deniz), ki smo ju videli tudi v Sulejmanu Veličastnem, v stranski vlogi pa bodo gledalci opazili tudi Özge Özpirincci, ki igra naslovno vlogo v Ženski. Serija se poleg izvrstne igralske zasedbe ponaša tudi z zavidljivim proračunom, v Turčiji pa je veliko prahu dvignila tudi zaradi svoje drznosti in neprikrite erotike. Kritiki so serijo pohvalili, še posebno igralce, ter zapisali, da je opazen vpliv Petdesetih odtenkov sive.

Leta 2018 je na podelitvi turških medijskih nagrad zlati metulj zmagala v kategoriji najboljše spletne serije, nominirana pa je bila v še štirih kategorijah (za najboljšo igralko, par, scenarij in režijo). Zlati rez je hkrati prva turška serija, ki so jo odkupili za predvajanje v Južni Koreji.

Serijo Zlati rez lahko na Planetu spremljate vsak petek zvečer, prvič že 21. februarja ob 22.30.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.