Gwyneth Paltrow: Pogrnila sem kot mama #video

Tudi zvezdniki znajo svoje otroke spravljati v sramoto, kar je med gostovanjem v oddaji Ellen potrdila igralka Gwyneth Paltrow. "Karkoli naredim v javnosti in da to ni le govorjenje in stanje pri miru, mi da vedeti, naj neham," je povedala o svoji 16-letni hčeri Apple. Z nekdanjim možem Chrisom Martinom, pevcem skupine Coldplay, imata sicer še 14-letnega Mosesa.

Hčerko je spravila v jok

Gwyneth je voditelju Johnu Legendu tudi priznala, da je Apple med učenjem vožnje spravila v jok, ko jo je nadrla zaradi prevožene rdeče luči. "Pogrnila sem kot mama," je priznala in dodala, da se zdaj trudi ostati povsem mirna, pa tudi hčerka je tako veliko boljša voznica.

Zanimiv pogovor si oglejte spodaj, celotna oddaja z Gwyneth pa bo na Planetu ob 13. uri:

