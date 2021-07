Goran Dragić za Planet TV: Bilo je veliko klicev za Tokio, ampak se ne dam! #video

"Tu se počutimo kot zvezdniki," je o gostoljubnosti gostiteljev olimpijskih iger dejal Aleksander Sekulić, selektor slovenske reprezentance.

Košarkarji in ekipa so pod strogim nadzorom in tudi gibanje imajo omejeno zaradi epidemioloških razmer. Matej Likar, direktor slovenske reprezentance: "Zagotovo bi tudi mi odšli na kakšen sprehod po mestu in malo pogledali naokoli, a nič ne moremo, takšni so časi, zato moramo narediti vse, da ne pride do kakšne okužbe."

Mednarodna košarkarska zveza Fiba je na jakostni lestvici sodelujočih ekip Slovenijo uvrstila na peto mesto. A naši košarkarji so to vzeli kot dodaten motiv in ne kot pritisk, seveda pa pogledujejo tudi proti medalji.

