Igralka ni vedela, da je na zmenku z enim najbolj zaželenih moških

Zgodbo o večerji z enim bolj zaželenih hollywoodskih moških Johnom Stamosom je razkrila kar Amy Poehler. "Bila sva na večerji v restavraciji in res nisem vedela, da gre za zmenek. Spomnim se, da sem na polovici pomislila: 'Sr***, kaj pa, če je to zmenek, jaz pa sem v majici Leslie Knope?' Bila sem v istih oblačilih kot v službi," je povedala igralka in priznala, da ni niti pomislila na to, da bi jo Stamos lahko povabil na romantični zmenek, saj se ji ni zdelo mogoče, da bi ga zanimala.

Večer je zato potekal v bolj prijateljskem duhu in na koncu sta šla vsak svojo pot. Kljub zamujeni priložnosti, da bi omrežila postavnega igralca, pa Amy tega ni preveč obžalovala. "Lahko bi spala z Johnom Stamosom, ampak na koncu se je vse končalo tako, kot se je moralo."

Kmalu zatem se je oglasil tudi John Stamos, ki je potrdil, da je v njegovih očeh res šlo za zmenek, besede Amy Poehler pa so ga verjetno spravile v manjšo zadrego. "Povabil sem jo na zmenek in imela sva se res lepo, potem pa izvem, da je mislila, da to ni zmenek."

Amy Poehler in Johna Stamosa lahko v romantični komediji Končno skupaj (They Came Together) ujamete nocoj ob 19.45 na Planetu. Veliko ljubezenskih zapletov pa vas čaka tudi v resničnostni oddaji Poroka na prvi pogled, ki bo na sporedu po filmu.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.