Zvezdnik zbral več kot tri milijone dolarjev, a je to kasneje obžaloval

Zach Braff, ki ga večina pozna iz serije Mladi zdravniki. Igralec je film tudi režiral in zanj napisal scenarij. Zelo inovativen je bil tudi pri zbiranju sredstev za film in bil pri tem tudi zelo uspešen, vseeno pa je potezo na koncu obžaloval.

Zvezdnik se je odločil, da bo del potrebnega denarja za snemanje filma zbral kar na spletni platformi Kickstarter. Braffu je z donacijami oboževalcev nepričakovano hitro uspelo zbrati več kot tri milijone dolarjev, vendar je bil kmalu deležen mnogih kritik, saj naj bi bil tak način zbiranja denarja predvsem namenjen neuveljavljenim umetnikom in podjetnikom, ki bi sicer težje prišli do sredstev za svoje projekte.

Polemika se je še poglobila, ko je k filmu pristopila uveljavljena produkcijska hiša in prispevala v proračun filma. Filmski navdušenci so se začeli spraševati, zakaj bi produkcijska hiša iz tega kovala dobiček, medtem ko so oboževalci, ki so prispevali k filmu, dobili le vstopnice za predpremiere in posebne zabave.

Čeprav je igralec svojo potezo takrat zagovarjal, pa je pred časom priznal, da mogoče filmu s tem ni naredil največje usluge. V blagajnah namreč niso zabeležili večjega uspeha, ​​Braff pa je prepričan, da je bila za to kriva tudi polemika zaradi Kickstarterja. "Bilo je kar veliko razočaranje, ker sem bil res ponosen na ta film, ampak ga žal ni videlo veliko ljudi."

Komično dramo Zagrabi življenje (Wish I Was Here) si na Planet PLUS lahko ogledate nocoj ob 20. uri. Filmske uspešnice vas ta konec tedna čakajo tudi na Planetu, kjer se bomo družili s superheroji.

