Kolesarski navdušenci že odštevajo dneve #video

Po velikem slovenskem zmagoslavju na Touru zdaj navijači nestrpno odštevajo dneve do kolesarske cestne dirke v Tokiu. To bo prvi vrhunec za slovensko olimpijsko reprezentanco, in to že prvi dan iger.

Seveda ni dvoma, kdo sta glavna favorita 234-kilometrske preizkušnje pod goro Fudži. Olimpijska dirka še nikoli ni bila težja, pravijo strokovnjaki, kar pa je pisano na kožo tako Primožu Rogliču kot tudi Tadeju Pogačarju. Slovenske barve bosta v soboto zastopala še Jan Polanc in Jan Tratnik.

Pred petkovim odprtjem olimpijskih iger je danes v olimpijsko vas v Tokio prispela najštevilnejša slovenska ekipa − košarkarska reprezentanca. "Z moštveno igro lahko premagamo vsakogar," zatrjuje selektor Aleksander Sekulić, ki je na treningu zadel koš s polovice igrišča. Samozavest in sproščenost v ekipo vnaša predvsem Luka Dončić. Da je energija v reprezentanci podobna, kot je bila pred štirimi leti na zlatem EuroBasketu, je začutil tudi Goran Dragić, s katerim se bomo pogovarjali v oddaji Planet 18.

