Film, v katerem je debitirala Rihanna

V filmu Rihanna igra lik, ki se bori z nepridipravi, oblečena pa je kar v vojaško uniformo. Zanimato jo le orožje in delo. "Res je kul in preprosto. Ni ti treba razmišljati, kaj obleči, ampak vseeno si videti dobro."

Rihanna je vedno dajala vtis močne ženske, zato je bila ta vloga prava zanjo. Vzela jo je več kot resno in se nanjo tudi zelo dobro pripravila.

"Pri pripravah so nam pomagali pravi vojaki. Tisti iz mornarice, med njimi so se nekateri borili celo v Iraku. Imela sem pravo vojaško urjenje. Zame je bil odgovoren Donald in med urjenjem je name vpil, preklinjal, morala sem delati sklece. Vse sem počela," se je spominjala pevka, ki je pred kratkim postala milijarderka.

Urjenje je bilo tako intenzivno, da se je bala, da bo njena prijateljica mislila, da pri tem pretiravajo. "Ko sem šla na priprave za vlogo, sem jo prosila, naj ne hodi zraven, saj bi sicer mojega trenerja hotela pokončati. Rekla sem, naj se ne zmeni za njegove besede, naj ga ne ubije in naj raje počaka v sobi."

"Ves čas me je pogledovala in me spraševala, ali sem v redu in ali me res preklinja. Ampak tako je videti urjenje, zato moraš biti tudi psihično dovolj trden. Vsekakor to ni sprehod po parku."

Poleg Rihanne v filmu nastopa še nekaj velikih filmskih imen.

