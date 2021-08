Filmska premiera meseca je Reši se, kdor se more

V nedeljo ob 19.45 bo na Planetu akcijska komedija Reši se, kdor se more (Skiptrace) z Jackiejem Chanom in Johnnyjem Knoxvillom. Film bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

V akcijski komediji Reši se, kdor se more (Skiptrace) režiserja Rennyja Harlina (Umri pokončno 2, Poljub za lahko noč, Globoka modrina) igra kitajski superzvezdnik Jackie Chan, ki je tokrat detektiv iz Hongkonga. V boju proti zloglasnemu kitajskemu kriminalcu se poveže z ameriškim igralcem iger na srečo, ki ga upodablja Johnny Knoxville, v filmu pa igra tudi kitajska lepotica Fan Bingbing.

Detektiv iz Hongkonga Bennie Chan je že desetletje na sledi zloglasnemu mafijcu Matadorju, ki ga krivi za smrt partnerja Yunga. Ko se Yungova hčerka Samantha zaplete v težave s kriminalci, se Bennie poveže z ameriškim hazarderjem, ki je bil priča umoru v enem od Matadorjevih casinojev.

Celovečerec je na Kitajskem požel velik uspeh in se je ob premieri takoj zavihtel na prvo mesto najbolj dobičkonosnih filmov. Kritiki so pohvalili predvsem živahen tempo in akcijske prizore ter poudarili, da dobro izkorišča raznolika snemalna prizorišča in barvit okoliš.

