Edward Norton je Leonardu DiCapriu rešil življenje

Leonardo DiCaprio se je že večkrat znašel v zelo nevarnih situacijah, a potapljanje v bližini Galapaških otokov, kjer je snemal dokumentarni film o podnebnih spremembah, bi bilo zanj skoraj usodno. Globoko pod gladino je njegova jeklenka namreč nehala delovati, njega pa je med hlastanjem za zrakom zajela panika. A v bližini je bil tudi Edward Norton, ki je v kritični situaciji ohranil trezno glavo in delil svoj kisik z DiCapriom, dokler nista oba počasi priplavala na površje.

Prijatelji DiCapria kličejo "nesrečni Leo"

Norton in DiCaprio sta že dolga leta prijatelja, vendar še nikoli nista skupaj sodelovala pri kakšnem filmskem projektu. Namesto filmov ju je zbližala skrb za okolje, zato sta skupaj prepotovala že dobršen del sveta. Norton je med gostovanjem v pogovorni oddaji Jimmyja Fallona razložil, da prijatelji DiCapria pravzaprav kličejo "nesrečni Leo", saj je v življenju doživel že kar nekaj situacij, ki bi ga lahko stale življenja, izkušnja s pomanjkanjem kisika med njunim potapljanjem pa se mu sploh ni zdela tako dramatična, kot jo je opisal Leo.

Kako junaški je Edward Norton tudi v filmih, lahko preverite že nocoj ob 20. uri, ko bo na Planetu akcijski film Neverjetni Hulk (The Incredible Hulk). Norton v njem igra znanstvenika Brucea Bannerja, ki si s pomočjo zvestega dekleta Betty (Liv Tyler) dolga leta prizadeva najti zdravilo, s katerim bi se znebil svoje druge osebnosti – zelenega silaka Hulka, v katerega se nenadzorovano spreminja, odkar je bil izpostavljen skrivnostnemu sevanju. Toda skrivnosti Hulkovih moči si želi za vojaške namene podrediti nepremišljeni general (William Hurt), zato z genetskimi poskusi enega od vojakov spremeni v strahovito pošast, ki jo lahko v divjem spopadu ustavi le siloviti Hulk.

Kdo je najboljši Hulk?

Snemanje filma je spremljalo kar nekaj napetosti med Nortonom, režiserjem in studiem. Verjetno tudi zato trikratnega nominiranca za oskarja niso povabili k naslednjim filmom v sklopu Maščevalcev (The Avengers), kjer je vlogo Hulka prevzel Mark Ruffalo. Oboževalci si s tem verjetno ne belijo glave, saj je Ruffalo požel veliko uspeha in velja za najboljšega filmskega Hulka med tremi igralci, ki so upodobili tega zelenega velikana. Poleg Marka in Edwarda je Brucea Bannerja v prvi filmski ekranizaciji zaigral Eric Bana, prvi Hulk pa je bil televizijski – v sedemdesetih je ta konfliktni lik v TV-seriji odigral Bill Bixby.

