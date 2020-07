Dve obubožani "mrhi" sta zdaj vse prej kot to

Oddajo Ellen bosta tokrat v vajeti vzeli dve igralki in komičarki Whitney Cummings in Beth Behrs. Javnosti znani predvsem iz serije Mrhi za šankom. Whitney je serijo napisala, Beth pa igra eno od glavnih vlog. Oddaja je na sporedu danes ob 13. uri na Planetu.

Od obubožanih do premožnih

Za en dan sta se prelevili v gostujoči voditeljici oddaje Ellen in – kot veleva tradicija – v tej oddaji tudi zaplesali. V goste sta povabili prav tako igralca humoristične serije Fresh Off The Boat. Smeha in plesa ni manjkalo, igralki pa sta se preizkusili tudi v eni izmed Elleninih priljubljenih rubrik: Žgoča vprašanja, na katera mora igralec odgovoriti v petih sekundah. Že pri prvemu vprašanju je bila Whitney neposredna. Kolegico je v treh besedah opisala: vitka, blond in bogatejša kot jaz.

Kviz si lahko pogledate v spodnjem videoposnetku.

Kratko in jedrnato

Whitney Cummings je zelo zgovorna, tako na ekranu kot v resničnem življenju. Vedno pove, kar si misli, in stoji za tem. Med pandemijo ni imela nastopov po celi državi, kot jih je vajena, ampak se je bolj posvetila podcastu in različnim tematikam – od politike do šminke. To novo okolje pa je terjalo tudi uporabo nevsakdanjih računalniških orodij. Zagotovo, nujno zlo je bila tudi aplikacijja Zoom. Whitney pa je celotne razmere pojasnila takole: "Vsak konferenčni klic prek Zooma bi moral biti telefonski in vsak telefonski pogovor bi moral biti besedilno sporočilo."

Every Zoom should be a phone call and every phone call should be a text — Whitney Cummings (@WhitneyCummings) July 28, 2020

Glede na to, da ameriški predsednik še do nedavnega ni želel nositi maske, so mu mnogi zvezdniki oporekali in pozivali javnost, naj to stori za javno dobro. Tudi Whitney je pokazala svojo masko z motivom konja, njeni sledilci pa so se takoj pošalili: Čemu dolg obraz? ter: Je to maska Sarah Jessica Parker? Lepo!

Foto: zajem zaslona / Twitter

