Igralka je s to objavo zaznamovala sinov prvi rojstni dan #foto

Pred letom dni se je sestricama Ronji in Nani Ami, ki jo je igralka z možem Sebastijanom Horvatom pred petimi leti posvojila v Gani, pridružil še fantek Lun. Sina ni rodila v porodnišnici, ampak kar v zavetju svojega doma. Izkušnjo pa je opisala kot izjemno lepo.

Ob prvem rojstnem dnevu je Ana svojemu sinu na Instagramu ob fotografijah posvetila ganljiv zapis.

"To sva midva. Jaz in ti. Eno leto nazaj. Danes je tvoj rojstni dan. Eno leto! Leto, v katerem sem tisočkrat preučevala tvoj obraz, tvoje male prstke, vohala tvojo po mleku dišečo kožo in te posuvala z nešteto poljubi. Leto crkljanja, dojenja, zibanja, nošenja, žgečkanja -zelo malo joka. Največje darilo, ki sem ti ga lahko dala, je bil tvoj nežen, miren, mehek prihod na ta svet. In te mehkobe se je nalezlo celotno leto. Kot bi čas stal v tem letu. Nikamor se nama ni mudilo - in še vedno se nama ne. Nikoli ne bi rada pozabila, kako te je bilo nositi v trebuhu. Zdi se, kot bi bilo včeraj."

"In rada bi si točno zapomnila, kakšen si zdaj. Vedno umazan od zemlje. Ker tam si najraje, zunaj, skoraj nemogoče te je spraviti noter. Imaš železno voljo, kar zame včasih ni najlažje. Vedno nekaj kažeš s prstom. In nekam gor, v nebo. Nihče te ne zna nasmejati tako kot tvoji sestri. Najraje zaspiš v naročju, nikoli v postelji. Šele ko trdno spiš, te lahko odložim. In všeč ti je, če sem ob tebi, mojo odsotnost v spanju zavohaš. Zato ne grem nikamor, vedno počivava skupaj. Ne maraš igrač iz trgovine, raje imaš posode, pribor in palice. In žoge. Tvojo ljubezen do žog premaga samo še ljubezen do Žaksa in Šoše - naših dveh muck. Nekoč ti bom povedala, da ljubezen ni obojestranska. Obdrži ogenj v sebi in ostani divji. Ostani čisto svoj, ne glede na mnenja drugih. Vedno zaupaj vase, mali moj. Hvala, ker si mi pokazal pot nazaj k SEBI!!! Neskončno tvoja, mami," je zapisala.

