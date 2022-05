Zaletel se je vanjo s kolesom in tako se je začelo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 19.45 vas na Planetu čaka še ena izjemno zanimiva epizoda kviza Milijonar, v kateri bomo izvedeli tudi zanimivo zgodbo, kako sta se spoznala tekmovalec in njegova prijateljica, ki ga bo spremljala v občinstvu.

Priložnost odgovarjati na petnajst vprašanj in osvojiti 100 tisoč evrov bo v tokratni oddaji dobil Žiga iz Kamnika pod Krimom, ki je razkril, da se je prijavil v Milijonarja, ker prihodnje leto odhaja na Nizozemsko in želi na ta način priigrati nekaj denarja za udobnejše bivanje med študijem.

V studiu ga je spremljala prijateljica Tana, ki je razkrila zanimivo zgodbo, kako sta se s tekmovalcem Žigo spoznala. "Spoznala sva se tako, da se je Žiga enkrat v središču Ljubljane s kolesom zaletel vame. In potem me je, ker se mi je želel oddolžiti, peljal na kavo. Slučajno sva oba imela čas in potem sva postala zelo dobra prijatelja." Njuno prijateljstvo zdaj traja že dobro leto. Več v zgornjem videoposnetku.

Kako uspešen bo tekmovalec v najbolj legendarnem kvizu, pa lahko preverite nocoj na Planetu.

Milijonar je na sporedu ob ponedeljkih in torkih ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

