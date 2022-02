Sosed mu je prerezal žogo, on pa se je takole maščeval #video

"Doma sem iz vasi in otroci smo se takrat igrali na ulicah. Tam je bil sosed, ki mu ni bilo všeč, da smo se igrali z žogami in jih motili. Enkrat mu je bilo vsega dovolj in nam je žogo vzel in jo prerezal. Z prijateljem sva se odločila, da se mu maščujeva. Takrat so bila v navadi še poljska stranišča. Imel ga je pod stopnicami zunaj. Zvečer sva natrgala sveže koprive in mu jih ponoči nametala notri. To so bile velike količine. Lahko si predstavljate, kako je bilo zjutraj," je v prejšnji oddaji razložil Zdravko, ki bo kviz nocoj nadaljeval pri osmem vprašanju.

Na to temo se je voditelj Jure Godler pošalil tudi v oddaji, ki bo na sporedu nocoj, in dejal, da upa, da bo tekmovalec podobno uspešno obračunal tudi z računalnikom Špartakusom, ki ima zanj pripravljenih še osem vprašanj na poti do glavne nagrade. Več v zgornjem videoposnetku.

Milijonar je na sporedu ob ponedeljkih in torkih ob 19.45, ob sredah zvečer pa bo do volitev na sporedu oddaja Slovenja izbira.

