Najprej so mislili, da je bomba, potem pa niso mogli zadrževati smeha #video

Tekmovalec Andrej je povedal, da sta se z ženo in prijatelji odpravila na ogled Londona. Med obiskom enega od muzejev so se dekleta naveličala ogledov in se odločila za obisk kavarne. Ob svoji mizi v kavarni so opazile kovček, ki jim je postajal vse bolj sumljiv, saj so pred odhodom v London poslušale veliko opozoril o terorističnih napadih v angleški prestolnici.

Na sumljiv kovček so dekleta opozorila varnostnika, ta pa je nemudoma poklical policijo. Policistu, ki je prišel na kraj dogodka, se kovček ni zdel preveč sumljiv, zato se je odločil, da ga bo kar sam odprl. To se mu je malce maščevalo, saj se je ob odprtju nanj vlil urin. V kovčku je bila namreč otroška kahlica, ki jo je nekdo pozabil v kavarni. Dekleta, razumljivo, ob tem niso mogla zadrževati smeha. Več v zgornjem videu.

