Je to najbolje uporabljena pomoč v zgodovini Milijonarja? #video

V priljubljenem kvizu Milijonar, ki je na sporedu nocoj ob 20. uri na Planetu, bo svoje znanje v čim višji denarni dobitek poskušal pretopiti Boštjan iz Gornje Radgone. Pri enem od vprašanj pa se mu je nasmehnila tudi izjemna sreča in pravilni odgovor je bil tako rekoč zagotovljen.

Voditelj Milijonarja Jure Godler je v oddaji večkrat dokazal, da je velika zakladnica znanja, in zato se tekmovalci zelo radi obrnejo na njegovo pomoč, ko se znajdejo v dilemi, kateri odgovor izbrati. Doslej se je izkazalo, da se le redko zmoti.

Tudi v tokratni oddaji se je tekmovalec Boštjan obrnil na voditeljevo pomoč in to brez najmanjšega dvoma, da voditelj ne bi poznal pravilnega odgovora. Ta se je nasmihal že ob branju vprašanja, nato pa ob tekmovalčevi odločitvi, da izkoristi njegovo pomoč, ni mogel zadrževati smeha. Vprašanje je namreč bilo, katere knjige ni napisal voditelj Milijonarja. Verjetno lahko zaključimo, da je bila to najbolje uporabljena pomoč v zgodovini Milijonarja. Več v zgornjem videoposnetku.

Kako visoko po denarni lestvici je uspelo priplezati tekmovalcu Boštjanu, izveste v nocojšnji oddaji Milijonar.

Kviz Milijonar je na sporedu ob ponedeljkih, torkih in sredah ob 20. uri na Planetu. Nocoj po Milijonarju, ob 21. uri, pa ne zamudite še zadnjega dela slovenske serije Srečno samski.

