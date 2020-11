Bi si upali poskusiti tole? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V naslednji oddaji Preživetje v divjini, ki bo na sporedu v torek ob 21. uri na Planetu, bomo spremljali brata Gregorja in Igorja, ki ju čaka eden od najzahtevnejših izzivov v dosedanjih oddajah. Ob izjemnih fizičnih naporih jima je prišel prav vsak vir energije, zato nista preveč oklevala, ko jima je Brane T. Červek ponudil posebno gozdno "poslastico".

Brane T. Červek bo tokratna tekmovalca popeljal skozi tri faze preživetja. Vsaka bo težja, ob tem pa bosta imela na voljo vedno manj pripomočkov. Čaka ju več kilometrov hoje z zelo težkim hlodom, prebijati se bosta morala po potoku, kjer ju čakajo ledeno mrzla voda, brzice in slapovi, naposled pa še priprava na prenočitev, kjer bo veliko odvisno od tega, ali jima bo uspelo zanetiti ogenj.

Ob tako fizično zahtevnih nalogah jima bo vsak vir energije prišel zelo prav. Mojster tehnik preživetja v naravi jima je zato predstavil način, kako priti do pomembnega vira beljakovin. To so ličinke, ki jih je mogoče najti v trhlih drevesnih deblih. Igor je nato na pobudo Braneta T. Červeka ličinko tudi poskusil. Več v zgornjem videu.

Kako sta tekmovalca ocenila okus posebne gozdne "specialitete", izveste v oddaji Preživetje v divjini, ki bo na sporedu v TOREK ob 21. uri na Planetu.

