Godler: To najbolj občudujem pri standup komikih #video

Tudi tokrat bo v zadnjem, dobrodelnem delu Milijonarja na vroči stol sedel znani obraz. Za društvo Rdeči noski bo denar tokrat zbiral televizijski voditelj in standup komik Rok Škrlep, ki trenutno po Sloveniji navdušuje z novo predstavo Recept za srečo.

Za to mu je čestital tudi voditelj Jure Godler, ki je ob tem povedal, kaj ga najbolj navdušuje pri standup komikih. "Jaz moram reči, da najbolj občudujem pri standup komikih ... Ne bom rekel, da ogromno vem o standup komediji, ampak zelo pa občudujem, ko standup komik združuje različne druge elemente poleg standup komedije. Se pravi glasbo ali čarovniške trike in tako naprej. Ti združuješ z glasbo, igraš na kitaro."

"Da, to je glasbena monokomedija. V njej se pojavi šest pesmi," je razkril Rok, voditelj pa se je pošalil, da je mislil, da je tega v predstavi več. Nato je komik še razložil, zakaj so pesmi v tovrstnih predstavah tako učinkovite in iz občinstva zagotovo izvabijo smeh.

"Zdi se mi, da enako smešna šala bolj 'zažge', če je v rimah. Se pravi, če imaš ti dve identično smešni šali in je ena v pesmi, druga pa ne, bo tista v pesmi bolj zažgala," je razložil. Njegov recept je takoj zatem preizkusil tudi voditelj. Ali mu je uspelo, preverite v zgornjem videoposnetku.

Kako dobro se je v kvizu Milijonar, v katerem je izkupiček namenil Rdečim noskom, odrezal standup komik Rok Škrlep, preverite nocoj ob 20. uri na Planetu.

Kviz Milijonar je na sporedu vsak petek ob 20. uri na Planetu. Ne zamudite!

