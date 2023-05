Godler je želel v Slovenijo, znašel pa se v Nemčiji #video

Nocoj ob 21. uri bo na vprašanja v kvizu Milijonar odgovarjal glasbenik, pesnik in profesor zgodovine Boštjan Narat, ki je širši javnosti verjetno najbolj znan kot član glasbene skupine Katalena. Zbrani znesek v kvizu Milijonar bo namenil združenju za dostojno starost Srebrna nit.

Še pred njim bodo na vroči stol sedli tekmovalci, ki so se v kviz prijavili. Med njimi bo tudi Tine iz Deskel, ki je voditelju zaupal zabaven zaplet, ki se mu je zgodil, ko se je v Ljubljano pripeljal na avdicijo za Milijonarja. Tekmovalec je povedal, da je mladi voznik, in priznal, da se med vožnjo hitro zmede. Tako je na poti na avdicijo kar 50 kilometrov vozil v napačno smer.

"Izpit sem imel dober teden in od takrat, ko sem delal izpit, so začeli popravljati izvoz na avtocesto za Ljubljano. Šel sem na en izhod prezgodaj in proti Italiji namesto proti Ljubljani. Nisem se takoj zavedal in šel do Gradišča," je razkril tekmovalec.

Voditelj Jure Godler ga je potolažil, da to ni nič nenavadnega. "To se je tudi meni enkrat zgodilo. Sem šel pa iz Salzburga ponoči nazaj v Ljubljano in se kar naenkrat znašel v Nemčiji," je razkril in nasmejal vse v studiu. Več v zgornjem videu.

Milijonar je na sporedu vsak petek ob 21. uri. Pred tem ne zamudite zabavne kuharske oddaje Riba, raca, rak, v kateri bo brbončice svojih gostov tokrat razvajal Tim Kores - Kori.

