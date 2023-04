"Ob ponedeljkih sem nag" #video

Vedno energični Dejan Krajnc oziroma Dejan Dogaja je glasbenik, s katerim je vedno zabavno in res dogaja. Tudi nocoj bo tako v kvizu Kolo sreče. Dejan rad preseneča, rad pa ima tudi presenečenja, namenjena njemu. Nocoj se bo zato le prepustil igri, še pred tem pa smo mu zastavili nekaj hitrih vprašanj s pomočjo kolesa.

Foto: Planet TV

Letos je pred njim velika življenja prelomnica, saj bo konec leta praznoval 30 let. Še bolj kot materialna darila ima predvsem rad doživetja. "Da te nekdo pelje in da ti res ne veš, ne veš niti datuma oziroma te ugrabijo in te odpeljejo. To je zame nekaj najlepšega," pravi. Govori iz izkušenj, saj se mu je to že zgodilo, a ima takšno družino, da se vsi zagovorijo. Zato na koncu vedno preveč ve, kam gredo in kdaj.

Ima tudi novo ljubezen, kodrastega bišona Henrija, ki Dejana spremlja na vsakem koraku. "Če takšne kepice nimaš doma, si ne moreš predstavljati, koliko ljubezni ti lahko podari. Sploh ko po napornem dnevu s tabo zaspi v postelji."

In kot glasbenik najraje dolgo spi ob ponedeljkih. Takrat je zanj nedelja, pravi. Za glasbenika konec tedna pomeni delo, zato ne preseneča, da ob ponedeljkih poležavajo. A Dejan ima takrat svoj ritual. Dolgo spanje, nato savne čez dan, zvečer pa kino, opiše. Takrat ni niti irokeze niti trenirke, le nag sem, ja jasen Dejan.

V življenju pa obžaluje le eno stvar. "Z nekaterimi prijatelji v življenju sem se razšel, najbrž tudi po moji krivdi. Ne vem natanko, zakaj, in tega ne bi rad ponovil." Ali bo obžaloval tudi kakšen bankrot ali izgubljeni samoglasnik, pa preverite že nocoj.

Kolo sreče lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri. Ob 21. uri vas čakajo razburljive epizode šova Poroka na prvi pogled.

