Izjemno presenečenje za tekmovalca, ki ni mogel verjeti svojim očem #video

V nocojšnjem Kolesu sreče bo svojo srečo preizkusil tudi Mladen iz Brezovice, ki je velik ljubitelj citer. "Na primer Tanjo Zupan Zajc. Njo najraje poslušam. To me pomirja. Ko pridem malo utrujen iz službe, si to priklopim," je razložil tekmovalec, ki je velik oboževalec naše najbolj znane citrarke.

In že čez nekaj trenutkov je sledilo veliko presenečenje. "Jaz se zdaj počutim skoraj kot Rudi Carrell Show, ki smo ga gledali v osemdesetih in devetdesetih," je napoved začel Klemen in zapel znameniti napev iz te legendarne oddaje, nato pa nadaljeval: "Mislim, da bo Mladen zdaj malo šokiran, kajti z nami je kraljica strun Tanja Zajc Zupan."

In tekmovalec je bil resnično presenečen in kar ni mogel verjeti svojim očem, ko je v studio prikorakala njegova najljubša glasbenica. Več v zgornjem videoposnetku in v nocojšnji oddaji Kolo sreče.

Kolo sreče je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri. Nocoj bo z nami citrarka Tanja Zajc Zupan! Ne zamudite!

