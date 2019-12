Klepet ob kavi: tedenski napovednik

Pogovorna oddaja Klepet ob kavi je na Planetu na sporedu vsak dan dopoldne, od ponedeljka do petka ob 19. uri pa lahko na Planet PLUS ujamete ponovitev. Preverite teme prihajajočega tedna!

Ponedeljek, 2. december

Zdravi in hitri obroki: kvinojin kruh in humus

V Klepetovi kuhinji uporabljamo izredno uravnoteženo in dobesedno popolno živilo − kvinojo. Menda so znanstveniki ugotovili, da je zaradi vsebujočih proteinov in ostalih hranil tudi idealna prehrana za astronavte, hkrati pa z njo ne bodo imeli težav alergiki (ne vsebuje namreč glutena). Živa Leskovšek bo iz nje pripravila nasiten kvinojin kruh, za povrhu (dobesedno) pa naredimo tudi čičerikin humus.

Ukazovalne ženske

Ženski krog je starodavni ritualni način združevanja žensk, ki skupaj raziskujejo sebe in svojo notranjo žensko. Povezovanje žensk v krogu navdihuje, povezuje in povečuje visoko zavest žensk ter s tem širi prostor višje zavesti tudi v svet. Namen takega druženja je obuditi kolektivno zavest sestrstva in si povrniti ženskost, hkrati pa razpravljati o tegobah v zvezi z moškimi (ki so bolj ali manj predmet slehernega ženskega pogovora). Pri tokratnem druženju odpiramo temo ukazovalnosti. Nekje smo prebrali, da so partnerji ukazovalnih žensk bolj zdravi, spet drugi viri pa pravijo, da se moški, če je ženska preveč gospodovalna in ukazovalna, počuti majhnega in nepomembnega. Kaj o tem menijo naše gostje Vesna Juvan, Tamara Mihalič in Sanja Kranjc, boste izvedeli v ponedeljkovi oddaji.

Torek, 3. december

Energije meseca decembra

Praznične decembrske energije prinašajo povezovanje, druženje in dobre odnose na osebnem/poslovnem področju. V mesecu Podgane pazite na finance, blagostanje in zdravje, tako da podprete vzhodno in zahodno področje v domu. Karmična prognoza pa v letošnjem decembru na preizkušnjo postavlja intimen odnos. Vse blokade in prepreke ter vse, kar je bilo nekoč "pometeno pod preprogo", bo decembra prišlo na dan z namenom, da se razreši in prečisti.

Brez dodatnih kilogramov čez praznike! Jelena Dimitrijević

Da se prazniki ne bi sprevrgli v še eno nenačrtno nabiranje kilogramov, vam v tokratni oddaji zaupamo kup preverjenih trikov! Slovenci se v prazničnem decembru menda zredimo povprečno za dva kilograma. Kako se na praznične zabave, polne obloženih miz in opojnega vina, predhodno pripraviti in še, kaj storiti, ko so nas sladko-slane dobrote že premamile, boste izvedeli v torkovi oddaji.

Sreda, 4. december

Zvezda na obisku: Anže Zavrl (Gadi)

To sredo se družimo z radoživim članom skupine Gadi, glasbenikom Anžetom Zavrlom. Raziskali smo in ugotovili, da imata z Jasmino že določeno poslovno-prijateljsko zgodovino, da ime skupine ni povezano s strupeno vrsto kač ter da se je njegovo življenje v vsem tem času, ko sta se z Jasmino bolj malo videla, prijetno obrnilo.

Teorije zarote ali prikrita resničnost

V današnji oddaji se krešejo nasprotna mnenja. Branko Gregorčič, meteorolog z ARSO, in upokojeni raziskovalni novinar Božan Žabjek se bosta udarila glede določenih teorij (ali nemara prikrite resničnosti) o kemtrailih in upravljanju z vremenom. Je res, da je mogoče vreme urejati po svoje? Komu bi tak nadzor koristil in zakaj je na nebu vedno več nenavadnih pojavov? Mnenje o tem, kaj je res in kaj ne, si boste morali ustvariti sami, je pa zagotovo nekaj, s čimer se strinjamo vsi: za spremenljivo vreme in katastrofalne naravne pojave smo zagotovo v velikem delu krivi ljudje s svojimi slabimi praksami, kot so uporaba plastičnih vrečk, pretirana uporaba avtomobilov, množična živinoreja itd.

Četrtek, 5. december

Posebna Miklavževa oddaja

Praznujemo Miklavža! Splošno razširjeno dejstvo je, da je sveti Miklavž tisti, ki otroke obdaruje za pridnost, za porednost pa jih prepusti kaznim spremljevalcev parkeljnov. Vsaka miklavževina mora po pravilih vsebovati tipična Miklavževa darila − jabolka, orehe in suho sadje. Poredni otroci pa prejmejo šibo … No, danes se bomo kaznovanja vzdržali. Pripravljali bomo Milavževe kekse, poklicali antropologinjo in etnologinjo Simono Klaus, za vas pa imamo tudi posebno Miklavževo presenečenje ...

Simbolika praznične okrasitve in trendi 2019

Kako so bile božične smrekice videti včasih in kakšne praznične trende napovedujejo za 2020? Katere barve in oblike okraskov so moderne? Bomo posegali po naravnih materialih, v kakšne ovijalne papirje bomo zavijali presenečenja za najdražje, kako bo z dekoracijo miz oz. aranžiranjem venčkov ter kateri samostojni praznični elementi bodo v trgovinah najhitreje pošli?

Petek, 6. december

Vodnik pri uporabi CBD-kapljic; Bogdan Mak

Do zdaj so znanstveniki v konoplji odkrili več kot tisoč različnih snovi, od tega 144 kanabinoidov, med katerimi prevladujeta THC in CBD. Slednji, o katerem bomo govorili danes, ni psihoaktiven, ima pa vrsto dokazanih medicinskih zmožnosti, predvsem za uporabo pri zdravljenju nespečnosti, revme, kože, živcev, okužb, sladkorne bolezni, psihičnih bolezni itd. V goste smo povabili pridelovalca teh razvpitih kapljic, kmetovalca s posestva Sončni raj Bogdana Maka, ki nam je predstavil, čemu dejansko služi CBD, kako ga odmerjati, kakšno je njegovo delovanje in predvsem, na kaj paziti, ko izbiramo med poplavo CBD-proizvodov na trgu.

To je pet nepoznanih nevarnosti v slovenskih kuhinjah

Če mislite, da ste v kuhinji relativno varni, vas tokrat žal seznanjamo s krutimi dejstvi. Že sama kuhinjska gobica je topla greda za bakterije, da ne govorimo o aluminijasti embalaži in teflonskih posodah, prek katerih zaužijemo nevarne težke kovine. Sanja Lončar bo razložila, kako ugotoviti, ali živilo vsebuje sredstva proti sprijemanju, katera začimba pomaga odstranjevati težke kovine iz telesa ter katere ukrepe sprejeti, da boste v lastnem domu podvrženi manj tveganjem.