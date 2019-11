Glasbenica v oddaji osupnila s telepatskimi sposobnostmi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Voditeljica Jasmina Kandorfer se bo z gostjo Evo Hren pogovarjala o osnovnih petih čutih. Glasbenica ji bo v pogovoru razkrila, katere so njej ljube stvari; kaj najraje vidi, sliši, okuša, vonja in tipa. Klepetali pa bosta tudi o energijah, sanjah, načrtih, bolečih preizkušnjah, izražanju jeze in vsakodnevnih radostih, ki ji osmišljajo življenje.

Za konec bosta govorili tudi o telepatiji. Je to sposobnost vseh ljudi? Se je da naučiti? V spodnjem videu si poglejte, kako sta se odrezali v preizkusu.

Pogovorno oddajo Klepet ob kavi lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 8.45, ponovitev pa ujamete ob 19. uri na Planet PLUS.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.