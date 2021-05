Mojster borilnih veščin in pevka pišeta knjigo #video

Kaj se zgodi, ko se združita gibanje in leposlovje? Nova knjiga za otroke. Na to idejo sta prišla med snemanjem šova Kdo si ti? Zvezde pod masko, v katerem sta skupaj tudi sodelovala. Chorchyp in Tinkara Fortuna zdaj sodelujeta tudi poslovno.

Tinkara se je na Instagramu takole razveselila ilustracij za knjigo, ob tem pa zapisala:

"Sedaj zaključim še nekaj podrobnosti z besedilom, nato pa delo prevzame grafik, ki bo pripravil in uredil vse potrebno za tisk. V knjigi ponovno nastopata deklica Fortuna in njen bratec Tin, v zgodbo pa je vpleteno veliko živali, za katere mi je dal navdih Chorchyp, s katerim sva se srečala v oddaji Zvezde pod masko, zdaj pa sodelujeva pri tem projektu."

Denis Porčič oz. Chorchyp nam v smehu razložil, da ga je oče že kot malega (ljubkovalno) klical konj, mama pa opica, saj se je vedno gibal in ni mogel biti pri miru. Tako mu je bila vloga lipicanca v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko pisana na kožo, a prav za vse te živali obstajajo tudi vaje, pravi. In tako sta s Tinkaro pri večerji med snemanjem šova prišla na idejo o knjigi. Kako so videti te vaje in kako spodbuditi otroka h gibanju, nam bo pokazal Denis v spodnjem videu. Sam trenira več kot 70 otrok v svojem klubu Samurai, kjer pridno vadijo.

Knjiga naj bi izšla konec meseca, gibanje pa je dobrodošlo vedno, za male in velike.

