Grd padec in zdrava tekmovalnost, to je bil ženski dvoboj gasilk #foto

"Koliko ognja, komaj čakam!" je med navijanjem za nasprotno ekipo izjavila Anica Vodnik iz PGD Predoslje. Med dekleti je bilo čutiti zdravo tekmovalnost, saj so res navijale druga za drugo, četudi so se borile na istem tekmovanju. Med gledanjem nasprotnic so Gorenjke skovale tudi taktiko, a na poligonu jih je tako priganjal čas, da je prišlo tudi do grdega padca.

Med prenašanjem ponesrečenca je prišlo do padca. Foto: zajem zaslona

"To so Štajerke!"

Vodja ekipe PGD Predoslje Anica Vodnik je sodelovala v vseh treh igrah, in kot vidno izmučena na koncu postavila celo ženski rekord. A Štajerke iz PGD Leskovec so zopet dokazale, da se ne predajo. "To so Štajerke, to so štajerske gasilke, ne moreš jih izzivati, to se ne dela. To je nevarno početje." Tako jasen je bil voditelj Marko Potrč, ko so izmučene gasilke končale z gradnjo protipoplavnega nasipa.

Odločilen je bil zadnji nastop vodje Barbare Belšak, ki je pokazala haloško trmo in celo presegla ženski rekord brez sodniških pribitkov in tako svojo ekipo PGD Leskovec povedla v novo tekmovanje.

Veselje PGD Leskovec ob razglasitvi. Foto: zajem zaslona

Prihodnji petek pa so na vrsti njihovi sotekmovalci, PGD Leskovec - moška ekipa. Pomerili se bodo s PGD Jarenina, kar pomeni, da bo Štajerska spet na nogah.

Oddajo Gasilci lahko spremljate vsak petek ob 20.uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.