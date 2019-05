Se ga spomnite? Tako je legendarni vratar videti danes #foto

Vlado Šola prav gotovo spada med rokometne legende. Kot vratar hrvaške rokometne reprezentance je osvojil številne medalje na evropskih in svetovnih prvenstvih ter zlato na olimpijskih igrah v Atenah in bronasto v Londonu. Danes dela kot trener pri hrvaškem rokometnem klubu RK Dubrava.

Poleg tega, da je Vlado v svojih najboljših letih navduševal z neverjetnimi obrambami, s katerimi je marsikdaj paral živce tudi slovenskim rokometnim navdušencem, je nase opozarjal tudi z nekoliko nenavadnimi barvami pričeske.

Ena izmed njegovih odločilnih obramb:

Po končani rokometni karieri se je posvetil trenerskemu poslu. Poleg tega, da je glavni trener v klubu RK Dubrava, ga v zadnjem času slovenski in hrvaški gledalci lahko spremljajo tudi v vlogi trenerja v šovu Fittest Family, kjer svoje bogato športno znanje prenaša na družine, ki njegove nasvete s pridom izkoriščajo za premagovanje ekstremnih poligonov v oddaji.

Trening Vlada Šole z družino Hukman:

V boju za laskavi naslov najbolj fit družine in zlato palico v vrednosti 27 tisoč evrov ostaja sedem družin od štirinajstih. Pod okriljem Vlada Šole sta v igri za zmago še dve zelo močni družini Hukman in Buza, ena pa je izpadla. Med zadnjimi sedmimi družinami so še vse tri slovenske družine, ki jih trenirata akrobata Filip in Blaž iz F&B Acrobatics.

Kako se razpletajo napeti dvoboji na poligonih na spektakularnih lokacijah, si lahko pogledate v oddaji Fittest Family na Planetu.

