Slovenski in hrvaški trenerji so si privoščili zbadljive šale na račun drug drugega #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekmovalnost v oddaji Fittest Family je mogoče čuti tako med družinami kot tudi med trenerji. Tokrat so govorili o tem, kdo med njimi ima boljšo taktiko: nekdanja smučarka Nika Fleiss, nekdanji rokometni vratar Vlado Šola ali akrobatski tandem Filip Kržišnik in Blaž Slanič? Kaj so povedali trenerji, ki niso varčevali z zbadljivimi šalami na račun drug drugega?