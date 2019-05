Hrvati nad Slovence: To je bilo kršenje pravil #video

Nal iz družine Podobnik si je namreč pred oviro premagovanja pnevmatik pozabil zapeti čelado. Sodnica ga je na to opozorila, a je njene pozive v žaru borbe preslišal in si čelado zapel kasneje. Oče in sin iz družine Buza sta se pritožila in na koncu sta obe družini kljub zmagi Podobnikov prejeli enako število točk. Kaj se je dogajalo, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

