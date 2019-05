Objokana smučarka se je zlomila pred kamerami #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nika Fleiss, nekdanja alpska smučarka in trenerka v oddaji Fittest Family, se je po sinočnjem eliminacijskem izzivu zlomila in planila v jok. "Če ni to najbolj srčna trenerka vseh časov," je pripomnil tudi voditelj Marko Potrč. Kaj je bil razlog njenih solz, si poglejte v spodnjem videoposnetku.