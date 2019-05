Jonatan: Zdi se mi, da gremo lahko domov na pivo #video

Jarčevi so, čeprav so imeli enega člana manj, ponovno dokazali, da so več kot odlični. Kljub vmesnim težavam so izziv opravili v svojem "letečem" slogu. Tudi v skupnem seštevku vseh izzivov so dosegli prvo mesto in se izognili izločilnemu boju, kjer je bila tokrat poražena še ena hrvaška družina - družina Rimaj. Kako so premagali zadnji poligon in kaj je na to porekel simpatični Jonatan?

Oddajo Fittest Family lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede in v soboto ob 21. uri.

Oddajo Fittest Family lahko podprete tudi na Facebooku in navijate z uporabo ključne besede #Nepremagljivi.