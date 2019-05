Tako je videti trening Jarčevih #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska trenerja Filip Kržišnik in Blaž Slanič , znana kot neverjetni dvojec F&B Acrobatics , se treningov lotevata precej drugače kot preostali trenerji iz oddaje Fittest Family. Kakšen trening sta tokrat pripravila Jarčevim?

Do zdaj se je pristop slovenskih trenerjev Filipa in Blaža izkazali za najuspešnejšega med trenerji iz oddaje Fittest Family. Nobena izmed slovenskih družin, ki trenirajo pod njunim okriljem, namreč še ni zapustila šova. Ker ima vsaka družina svojo dinamiko, jim prilagodita treninge. Za družino Jarc, ki je znana po navihani tekmovalnosti, sta tokrat izbrala tudi prav takšen trening. Kaj so počeli?

