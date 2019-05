Slovenska družina zlahka premagala Hrvate #video

Družina Jarc je na novem poligonu v oddaji Fittest Family gladko zmagala na obeh izzivih. Premagali so hrvaške družine in ponovno dokazali, zakaj veljajo za "leteče Jarce".

Na prvem izzivu je bila pomembna moč in družina Jarc je osvojila prvo mesto v vlečenju pnevmatik. Na drugem izzivu je slovenske barve zastopal Jernej Jarc in po začetnem teku je kazalo, da mu ne gre najbolje, saj je zaostajal za preostalimi tekmovalci. Na koncu se je to izkazalo za odlično taktiko. Ko so se začele ovire, je brez težav prehitel preostale tekmovalce in družini prinesel zmago. Poglejte, si, kako je bil videti njegov boj:

Oddajo Fittest Family lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede in v soboto ob 21. uri.

Oddajo Fittest Family lahko podprete tudi na Facebooku in navijate z uporabo ključne besede #Nepremagljivi.