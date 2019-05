Sodnica, ki ima v Fittest Family zadnjo besedo

V Fittest Family ste verjetno opazili sodnico, ki označi vsak začetek in konec izziva ter budno spremlja, da je vse opravljeno po pravilih. To je 34-letna diplomirana kineziologinja Adriana Petrić, ki pravi, da ima šport v krvi.

Sodnica Adriana Petrić v oddaji Fittest Family pozorno spremlja vse izzive in skrbi za to, da so vse naloge opravljene pošteno. Hkrati ima tudi nehvaležno vlogo odločanja v primerih, ko sta dve družini prepričani, da sta se v izzivu odrezali bolje, kot smo lahko že videli tudi v oddaji.

Čeprav mora posredovati v ključnih trenutkih in ohraniti trezno glavo, tudi kadar na poligonu vladajo čustva, je Adriana nad izkušnjo v Fittest Family navdušena. "Odlično je bilo, krasna izkušnja, ki bi jo z veseljem ponovila. Šov ima pozitivno sporočilo o sodelovanju in družini, tudi sama sem mama treh otrok in moja družina je na prvem mestu," pravi Adriana.

Čeprav se vse družine z njenimi odločitvami niso vedno strinjale, večjih nesoglasij s tekmovalci ni bilo. "Družine so bile poštene in so spoštovale športna načela. Seveda je bilo nekaj razburjanja, a to tudi spada v tekmovalno ozračje tega šova," je še povedala sodnica.

Fittest Family lahko na Planetu ujamete v ponedeljek, torek in sredo ter v soboto ob 21.00.

