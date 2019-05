V sinočnjem prvem izzivu, ko so se družine pomerile v igri Slamnata dirka, je šlo na koncu med družinama Hukman in Švec tako na tesno, da je morala posredovati celo sodnica. Švecevi, ki so bili prepričani o svoji zmagi, so bili namreč deležni pogovora s sodnico, ki zanje ni imela dobre novice.