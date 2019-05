Postavni trener fitnesa izgubil že dve družini #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrti epizodi oddaje Fittes Family je hrvaški trener Norbert Žmegač Kunić prvi iz trenerskih vrst ostal brez kar dveh svojih družin, in sicer sta izpadli družini Prerinović in Švigač. V nadaljevanje tekmovanja se torej podaja samo še z družino Švec. Kakšna sta bila njegov odziv in odgovor na situacijo?