Neverjetno naključje: hči dobila ime po trenerki #foto

Družina Rimaj ni skrivala navdušenja, ko jih je v svojo ekipo izbrala nekdanja smučarka Nika Fleiss. Na vprašanje, ali je res, da je njihova hči ime dobila po trenerki v šovu Fittest Family in nekdanji smučarki, je mama Silvija odgovorila pritrdilno.

"V času moje nosečnosti je bila smučarka, ki je navduševala s svojim pogumom, spretnostjo, veseljem in sočutnostjo. Vse to in dejstvo, da je v grški mitologiji Nika boginja zmage, je pripomoglo k odločitvi, da hči poimenujemo Nika."

O tem se je v oddaji razgovoril tudi oče, hči Nika pa je bila navdušena nad trenerkinim odzivom, ko so ji povedali to zgodbo. Več v videu.

Kako se bo družina Rimaj odrezala pod vodstvom trenerke Nike Fleiss v tej ekstremni družinski preizkušnji, izveste v oddaji Fittest Family.

Oddajo Fittest Family lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede in v soboto ob 21. uri.

Oddajo Fittest Family lahko podprete tudi na Facebooku in navijate z uporabo ključne besede #Nepremagljivi.