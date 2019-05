Fant ni mogel skriti solz razočaranja #video

Včasih je boj do konca ključen za zmago, čeprav vmes že vse kaže na poraz. To je v zadnji oddaji Fittest Family ugotovila družina Buza in nasprotnike spravila celo v jok.

"Pomembno je vztrajati do konca, četudi vse kaže na to, da ni več možnosti za zmago. To so odločilni trenutki, kjer je pomembna glava. Če znaš iti čez to, lahko na koncu celo zmagaš," je povedal trener Vlado Šola po tem, ko so v napeti tekmi tik pred osvojitvijo zastavice njegovi varovanci premagali nasprotnike.

Družina Buza je tako slavila po prvem sobotnem izzivu, Švecovi pa razočaranja niso mogli skriti. Priča smo bili tudi solzam razočaranja, ki jih je potočil eden od sinov.

