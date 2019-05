Vlado Šola rešil družino pred izločitvijo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trenerji so si prejšnji teden izbrali družine, ki v šovu Fittest Family trenirajo pod njihovim okriljem. Trener Vlado Šola pa je imel poseben status.

Ker sta mu pripadli zgolj dve družini, kar je ena manj kot preostalim trenerjem, je imel možnost rešiti eno družino pred izločitvijo, in sicer kadarkoli v času trajanja šova. Za ta korak se je odločil že v tokratni sobotni oddaji in v svoje vrste sprejel družino Švigač.

"Imeli so slab dan, zato je prav, da dobijo drugo priložnost. Trudijo se in močni so, še posebej oče je pokazal borbeni duh, ki nam bo prišel prav v nadaljevanju oddaje," je svojo odločitev pojasnil trener Vlado Šola.

Oddajo Fittest Family lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede in v soboto ob 21. uri.

