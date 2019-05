Slovenci so ubrali najboljšo taktiko #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V drugem izzivu tokratnega dela oddaje Fittest Family je morala vsaka od družin izbrati enega člana, ki se je spopadel s preostalimi tekmovalci v teku, premagovanju ovir, plezanju in še čem. Izbor slovenskih družin se je izkazal za več kot odličnega.

Družino Križman je zastopal Adrian, družino Podobnik pa sin Nal. "Saj bi tudi jaz zmogla, ampak kar naj Nal oddela svoje, da zmagamo," je odločitev družine navihano sporočila 14-letna Tia. Na koncu so se izbire tekmovalcev iz slovenskih družin izkazale za zelo dobre. Podobnikovi so namreč zmagali, Križmanovi pa so dosegli tretje mesto.

Oddajo Fittest Family lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede in v soboto ob 21. uri.

Oddajo Fittest Family lahko podprete tudi na Facebooku in navijate z uporabo ključne besede #Nepremagljivi.