Družina Križman dobila novega člana #video

V družinski ekipi Križman je prišlo do nepričakovane menjave. Novi član je David, ki se bo nocoj prvič predstavil in preizkusil svojo telesno pripravljenost v oddaji Fittest Family.

David je sicer sin Suzaninega partnerja in zato del skupnega gospodinjstva in tudi njihove družine. Kot pravita trenerja Filip Kržišnik in Blaž Slanič, bo dobra zamenjava za poškodovanega Aleksandra. Kako je potekalo prvo srečanje oziroma prvi trening s trenerjema, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

